Помощник вебмастера

$370
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки289 просмотров

акансия на постоянку - 5 дней в неделю по 8 часов. Оплата 70 рублей в час.

Основные обязанности:

1. Правка, настройка шаблонов Wordpress.

2. Настройка сайтов, меню, вывод статей, картинок, галерей.

3. Рутинные операции.

Новичков без опыта работы просьба не беспокоить.

Пишите только в том случае, если можете показать ваши работы.

WordPress
12 лет назад
master-den
Денис 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров