Помощник вебмастера

акансия на постоянку - 5 дней в неделю по 8 часов. Оплата 70 рублей в час.

Основные обязанности:

1. Правка, настройка шаблонов Wordpress.

2. Настройка сайтов, меню, вывод статей, картинок, галерей.

3. Рутинные операции.

Новичков без опыта работы просьба не беспокоить.

Пишите только в том случае, если можете показать ваши работы.