Нужно сверстать адаптивный дизайн на HTML5. На данный момент нужно сверстать только ПК версию, бюджет - 4000 руб.
Помощник вебмастера
акансия на постоянку - 5 дней в неделю по 8 часов. Оплата 70 рублей в час.
Основные обязанности:
1. Правка, настройка шаблонов Wordpress.
2. Настройка сайтов, меню, вывод статей, картинок, галерей.
3. Рутинные операции.
Новичков без опыта работы просьба не беспокоить.
Пишите только в том случае, если можете показать ваши работы.
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