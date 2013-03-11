master-den

Денис master-den

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист Joomla 1.5-2.5

    Требуется специалист Joomla 1.5-2.5 на по-проектную работу. Сайтов много, на многих нужно поправить верстку, поставить и настроить модули, устранить ошибки. Оплата за выполненный проект по-согласованию.

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтеры

    Требуются умные и грамотные девушки для написания текстов на различные тематики. Загрузку гарантируем. Дневной объем от 10 000 знаков. Оплата - 25 рублей за 1000 знаков. Требования: 1. Грамотность. 2. Наличие ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник вебмастера

    $370

    акансия на постоянку - 5 дней в неделю по 8 часов. Оплата 70 рублей в час. Основные обязанности: 1. Правка, настройка шаблонов Wordpress. 2. Настройка сайтов, меню, вывод статей, картинок, галерей. ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется рерайтер

    Требуются рерайтеры для написания текстов различных тематик. Объем работы от 10000 знаков без пробелов в день. 25 р за 1000 збп

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен верстальщик

    $100

    Для верстки дизайнов средней сложности с последующей натяжкой на cms wordpress. Примеры ваших работ высылайте в ЛС.

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад