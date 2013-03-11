master-den

Требуется специалист Joomla 1.5-2.5 на по-проектную работу. Сайтов много, на многих нужно поправить верстку, поставить и настроить модули, устранить ошибки. Оплата за выполненный проект по-согласованию.
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются умные и грамотные девушки для написания текстов на различные тематики. Загрузку гарантируем. Дневной объем от 10 000 знаков. Оплата - 25 рублей за 1000 знаков. Требования: 1. Грамотность. 2. Наличие ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $370
акансия на постоянку - 5 дней в неделю по 8 часов. Оплата 70 рублей в час. Основные обязанности: 1. Правка, настройка шаблонов Wordpress. 2. Настройка сайтов, меню, вывод статей, картинок, галерей. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуются рерайтеры для написания текстов различных тематик. Объем работы от 10000 знаков без пробелов в день. 25 р за 1000 збпКопирайтинг43 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать натяжку свертаного макета на cms 2z project. Пишите ваши предложения по стоимости и срокам.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Для верстки дизайнов средней сложности с последующей натяжкой на cms wordpress. Примеры ваших работ высылайте в ЛС.HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Комментировать игры, программы для телефонов, смартфонов. Оплата по договоренности. Объемы большие.Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад