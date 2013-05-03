Верстка дизайна одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка244 просмотра

Требуется сверстать одностраничник по готовому дизайну в PSD и залить его на хостинг (logol).

Из функций: увеличение фотографий по клику, формы обратной связи, слайдер.

Срок - быстренько :) Желательно, до 2 мая включительно.

12 лет назад
116
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$60
1 день
Работой с Сергеем доволен полностью. Всегда был на связи, работу и корректировки выполнил ОЧЕНЬ оперативно. Если будет подобная задача, обязательно обращусь.
Сергей отличный заказчик. С такими людьми приятно работать. Всегда на связи, вежлив, вообщем работой очень доволен. Оплата во-время, даже более чем договаривались. Спасибо, всегда буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад