parmaklyn

Сергей Олексенко parmaklyn

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптимизация уже сверстанного сайта под мобильные устройства

    Нужно оптимизировать уже сверстанные страницы для прохождения теста google "Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах" https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru Подробности и обсуждения стоимости при личной переписке!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка для мобильной версии сайта

    $200

    Нужен дизайн с последующей версткой для мобильной версии уже работающего сайта. Верстка должна пройти тест google на удобство просмотра на мобильных устройствах. Принимаются заявки от пользователей имеющих опыт в разработке сайтов для мобильных устройств! ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Профессиональная верстка

    $100

    Есть готовый дизайн сайта (*.psd) требуется профессиональная верстка 4-х страниц (предоплата только пользователям зарегистрированным не менее 6 мес.) подробности при личной переписке

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отключение виртуальной машины от интернета при обрыве OpenVPN

    Есть соединение OpenVPN между виртуальной машиной на сервере (стоит Windows Server поставлен с помощью vmware vsphere) и VPS-кой (стоит Linux) при обрыве OpenVPN IP виртуальной машины становится таким же, как и IP сервера, где и ...

    Linux
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстка

    $100

    Есть готовый дизайн сайта (*.psd) требуется профессиональная верстка 4-х страниц (предоплата только пользователям зарегистрированным не менее 6 мес.) подробности при личной переписке

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн 3-х интернет-аптек

    $600

    Нужен продуманный и высококлассный дизайн 3-х интернет-аптек с прорисовкой деталей (линии, тени, кнопки). Так же необходимо нарисовать уникальный логотип и 4 баннера на каждую аптеку. Для каждого сайта нужно сделать дизайн 5 страниц: главная, страница ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет-аптеки

    $200

    Нужен продуманный и высококлассный дизайн интернет-аптеки с прорисовкой деталей (линии, тени, кнопки). Так же необходимо нарисовать уникальный логотип и 4 баннера. Всего нужно сделать дизайн 5 страниц: главная, страница продукта, корзина, страница со статьей и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт статьи на английском от носителя языка

    Требуется рерайт одной статьи 2500 знаков. Знание английского на уровне носителя обязательно! После выполнения этого задание возможно дальнейшее сотрудничество! Исправление ошибок в других статьях, переводы, написание новых статей. Указываете свою цену за ...

    Написание статей
    Переводы10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн англоязычного сайта 6 страниц

    $400

    Требуется дизайн англоязычного сайта + кроссбраузерная верстка. Всего 6 страниц: главная, список товаров по категориям, страница товара, корзина, страница списка статей, страница с одной статьей. Все страницы похожи друг на друга за исключением середины. Есть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеоплеер для сайта (вставить видеоролик на сайт)

    $50

    Необходимо вставить видео на сайт. Требования: 1. видео должно проигрываться во всех браузерах, в том числе и в safari; 2. воспроизведение видео должно быть сразу без полной загрузки файла на ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D модель упаковки таблеток

    $50

    Нужно сделать высококачественную 3D модель упаковки таблеток для 3D max 2014, материалы для V-Ray. Необходимо нарисовать текстуры для Difuse Color и Bump (решетка на упаковке). Буква “f” и число “100”, на самих таблетках, необходимо ...

    3ds Max
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна грамотная верстка сайта

    $50

    Нужна грамотная верстка сайта. Часть работы уже сделана (шапка и сайдбар) остался футер и середина. Вы должны сделать 3 полноценных html страницы: главная, страница товара, корзина. Подробности при личной переписке.

    HTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактирование статей на английском 2

    $100

    Нужен человек хорошо владеющий английским языком для редактирования (исправления ошибок) в статьях на фармацевтическую тематику (описание препаратов). Всего статей 30. В каждой статье 1500 — 2500 символов. Возможно некоторые, или даже все статьи нужно ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редактирование статей на английском

    Всем привет! Мне нужен человек хорошо владеющий английским языком для редактирования (исправления ошибок) в статьях на медицинскую тематику (описание препаратов). всего статей 30+ в каждой статье 1500 - 2500 символов. Возможно некоторые или даже все ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

AndreyBermas
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация уже сверстанного сайта под мобильные устройства
Задача понятно поставлена, заказчик всегда на связи, с оплатой проблем не было. Рекомендую к сотрудничеству и сам буду дальше работать!
Андрей выполнил работу на все 100%. Планирую сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Профессиональная верстка
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
Работу выполнил на высоком уровне!
Ответный отзыв
UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$81
10 баллов
12 лет назад
Редактирование статей на английском 2
Только положительные впечатления от сотрудничества. Без разговоров внес предоплату, по итогу сразу же оплатил вторую половину, спокойно ждал завершения работы, не подгонял. С такими, как Сергей, приятно работать)
Работа была выполнена качественно и в срок!
Ответный отзыв