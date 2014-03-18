Нужно оптимизировать уже сверстанные страницы для прохождения теста google "Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах" https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru Подробности и обсуждения стоимости при личной переписке!
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Нужен дизайн с последующей версткой для мобильной версии уже работающего сайта. Верстка должна пройти тест google на удобство просмотра на мобильных устройствах. Принимаются заявки от пользователей имеющих опыт в разработке сайтов для мобильных устройств! ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть готовый дизайн сайта (*.psd) требуется профессиональная верстка 4-х страниц (предоплата только пользователям зарегистрированным не менее 6 мес.) подробности при личной перепискеHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть соединение OpenVPN между виртуальной машиной на сервере (стоит Windows Server поставлен с помощью vmware vsphere) и VPS-кой (стоит Linux) при обрыве OpenVPN IP виртуальной машины становится таким же, как и IP сервера, где и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть готовый дизайн сайта (*.psd) требуется профессиональная верстка 4-х страниц (предоплата только пользователям зарегистрированным не менее 6 мес.) подробности при личной перепискеДизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
Нужен продуманный и высококлассный дизайн 3-х интернет-аптек с прорисовкой деталей (линии, тени, кнопки). Так же необходимо нарисовать уникальный логотип и 4 баннера на каждую аптеку. Для каждого сайта нужно сделать дизайн 5 страниц: главная, страница ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Нужен продуманный и высококлассный дизайн интернет-аптеки с прорисовкой деталей (линии, тени, кнопки). Так же необходимо нарисовать уникальный логотип и 4 баннера. Всего нужно сделать дизайн 5 страниц: главная, страница продукта, корзина, страница со статьей и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется носитель английского языка Для редактирования и корректировки текстовой информации требуется человек знающий английский язык на уровне жителя сша!Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется рерайт одной статьи 2500 знаков. Знание английского на уровне носителя обязательно! После выполнения этого задание возможно дальнейшее сотрудничество! Исправление ошибок в других статьях, переводы, написание новых статей. Указываете свою цену за ...Переводы10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $400
Требуется дизайн англоязычного сайта + кроссбраузерная верстка. Всего 6 страниц: главная, список товаров по категориям, страница товара, корзина, страница списка статей, страница с одной статьей. Все страницы похожи друг на друга за исключением середины. Есть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо вставить видео на сайт. Требования: 1. видео должно проигрываться во всех браузерах, в том числе и в safari; 2. воспроизведение видео должно быть сразу без полной загрузки файла на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать высококачественную 3D модель упаковки таблеток для 3D max 2014, материалы для V-Ray. Необходимо нарисовать текстуры для Difuse Color и Bump (решетка на упаковке). Буква “f” и число “100”, на самих таблетках, необходимо ...3D-графика1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужна грамотная верстка сайта. Часть работы уже сделана (шапка и сайдбар) остался футер и середина. Вы должны сделать 3 полноценных html страницы: главная, страница товара, корзина. Подробности при личной переписке.HTML-верстка17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен человек хорошо владеющий английским языком для редактирования (исправления ошибок) в статьях на фармацевтическую тематику (описание препаратов). Всего статей 30. В каждой статье 1500 — 2500 символов. Возможно некоторые, или даже все статьи нужно ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Всем привет! Мне нужен человек хорошо владеющий английским языком для редактирования (исправления ошибок) в статьях на медицинскую тематику (описание препаратов). всего статей 30+ в каждой статье 1500 - 2500 символов. Возможно некоторые или даже все ...Переводы2 заявкиЗакрыт12 лет назад