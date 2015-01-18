Отключение виртуальной машины от интернета при обрыве OpenVPN

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Есть соединение OpenVPN между виртуальной машиной на сервере (стоит Windows Server поставлен с помощью vmware vsphere) и VPS-кой (стоит Linux) при обрыве OpenVPN IP виртуальной машины становится таким же, как и IP сервера, где и установлена виртуальная машина.

Необходим скрипт, который будет отключать виртуалку от интернета если произошло разрыв OpenVPN или перезагружать ее

9 лет назад
parmaklyn
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад