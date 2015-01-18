Отключение виртуальной машины от интернета при обрыве OpenVPN

Есть соединение OpenVPN между виртуальной машиной на сервере (стоит Windows Server поставлен с помощью vmware vsphere) и VPS-кой (стоит Linux) при обрыве OpenVPN IP виртуальной машины становится таким же, как и IP сервера, где и установлена виртуальная машина.

Необходим скрипт, который будет отключать виртуалку от интернета если произошло разрыв OpenVPN или перезагружать ее