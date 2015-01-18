Смена сервера авторизации в программе с генерацией ключей

Здравствуйте! Нужна не совсем обычная программа. Состоять будет из 2-х частей. Первая будет висеть в трее и подменять сервер авторизации и серверная часть с ключами. Задаем свои ключи, работающие по времени и программа в трее подменяет запросы на наш сервак и дает ответ по введенным ключам.

Программа работает по принципу проверки ключа на сервере, ключ лежит в txt файле. Если ключ не закончился, передается информация о времени действия и можно использовать программу.

Программа довольно простая, но нужно сделать ее легко изменяемой, т.к. обновления бывают довольно часто. Она не под продажу, для нескольких людей. Возможно понадобится аналог для подобных программ с таким же методом авторизации.

В общем пишите в личку и я все объясню. Есть пример работающей под другой софт.

Оплата через БС или после работы.