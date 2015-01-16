Заполнение Инстаграм

Нужна программа для работы с аккаунтами в Инстаграм

- Заполнение информации: о себе, имя, пол, аватар, ссылка на сайт, описание, добавление фото в ленту (с описанием);

- Возможность изменения уже введенной информации: о себе, имя, пол, аватар,описание, ссылка на сайт, добавление фото в ленту

(с описанием).

- Поддержка валидации на номер телефона с использованием сервиса sms-reg.com в случае попадания под фильтр.

- По 1 прокси на 5 акков, в случае неработоспособности прокси – замена его на следующий свободный по списку.

- Добавление акков списком login:pass

- Чеккер аккаунтов

- многопоточность

Подробнее через скайп или isq.

Кто любит срывать сроки и не появляться в онлайне – не пишите.

Цену в ответе