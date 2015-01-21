DJVU формат: Написать еxe или скрипт.

Нужна программа для DJVU, которая может выполнять часть или все указанные действия.

Частично умею запускать скрипты разных языков программирования.

1.Сортировщик DJVU файлов. В настройках указываю число и пункт "больше-меньше". И программа перенесет файлы в отдельную директорию, число страниц которых меньше или больше указанного числа.

2.Отделить те документы, в которых есть внедренный текстовой слой с читаемым текстом

3.Пакетный анализатор DJVU файлов, который будет выводить в лог страницы, на которых нету внедренного текстового слоя.

4.Программа, складывающая количество страниц примерно по 1000 страниц в сумме (чтобы больше получалось не нужно) и группирующая по этому признаку файлы по разным папкам. например файлы 250, 300, 250, 100 страниц в сумме 900 страниц переедут в отдельную папку.

Оплата после выполнения работы и тестирования на моем ПК (Windows XP Home). Прошу сразу указывать стоимость работы и язык программирования для возможности заранее обдумать ваше предложение.