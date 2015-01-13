Создание сертификата для подписи программы exe

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки360 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть ПО которое нужно подписать сертификатом, поэтому нужен сертификат, как выпустить его пока не разобрался, поэтому нужна помощь.

Прошу указывать цену

Сделать надо за пару часов.

9 лет назад
Askhat
Аскар 
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Преобразование векторных файлов в эскизы

    $1300

    Написать векторную графическую программу на C# WPF. Преобразовать векторный файл в набор цветных квадратиков, мозаику. По полученному эскизу будет изготавливаться мозаичное панно. Исполнитель должен иметь математическое образование, для работы в 2D пространстве. Знание фракталов. Бюджет ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Расширение для FF: доработка

    $200

    Есть расширение - Overrider написанное на заказ. Там 75 строк кода или около того ;) В настоящие момент оно работает так, что читает json конфиг и перезаписывает некоторые js-переменные объекта navigator, screen. Необходимо добавить возможность вставлять также ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать программу выделения области лица

    Есть фотография лица человека, например: http://artdeco-cosmetic.ru/assets/images/Mineral-Girl%202.jpg Лицо на фото - одно. Нужно написать программу, которая выделяет область лица по его контурам, не захватывая волос. Выделенную область желательно закрасить белым цветом, всё остальное - черным. ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна программа

    Здравствуйте , нужна программа для выполнения задачи ЛАЙК на страничку Фейсбук Программа должна работать по принципу : (Вариант первый) - мы вставляем Фейсбук аккаунты в программу и затем она лайкает определенно введенные туда страницы. Вариант второй - ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интерактивный DVD

    Нужно сделать интерактивный DVD по принципу игры кто хочет стать миллионером. Всего 300 вопросов, которые представлены в виде тестов по 30 вопросов. В конце показывается результат (число правильных ответов). Выбор ответа через пульт, то есть ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать парсер Яндекс.Карты/Справочник

    Не знаю в какую категорию залить эту задачу, итак. Нужен парсер который будет ходить по яндекс справочнику и будет вытаскивать урлы сайтов с которых яндекс забирает отзывы. - https://yadi.sk/i/4EnmpK9MdxGTR Удалит дубли и выдаст список urlов.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать приложение аналог Gameoapp

    Нужно создать аналог GameoApp.com (десктопное приложение для Windows). Так же нужна платная консультация по тому, на базе каких технологий лучше его реализовать. В идеале если бы это было веб приложение, обернутое для Винды.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка 2 программ

    $22000

    Здравствуйте,необходима разработка 2 х программ. В приложении 2 подробных тз,где есть ответы на все вопросы. Нужна команда разработчиков ! Ждем Ваших предложений ! 1. Создание программного продукта по системе нормативного планирования с передачей исключительных прав 2. Выполнение работ ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт по замене цен на сайте

    Необходимо создать скрипт, который автоматически будет менять тексты на сайте в соответствии с прайсом. Сайт http://avira59.tiu.ru/ создан на платформе tiu.ru, пример прайса во вложении (все прайсы в таком формате). Интересуют цены и сроки.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется реверсинг программы

    Требуется реверсинг программы написанной китайскими программистами для управления "мешалкой" (скорость вращения, температура и т.п.). Программа привязана к двум аппаратным ключам: пользовательский и админский. Цель: отвязать программу от аппаратных ключей или эмуляция ключей. Программа, по всей ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад