Подключение c# библиотеки к delphi проекту

Есть ПО которое нужно подписать сертификатом, поэтому нужен сертификат, как выпустить его пока не разобрался, поэтому нужна помощь. Прошу указывать цену Сделать надо за пару часов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть библиотека для работы с виртуальными машинами vmware ( http://www.codeproject.com/Articles/31961/Automating-VMWare-Tasks-in-C-with-the-VIX-API )
Написана она на c# примеры соответственно тоже под c#
Необходимо разработать пример подключения собранной библиотеки к delphi проекту ( желательно delphi 7 ) Сделать несколько вариантов вызова функций - указать в комментариях как преобразовывать готовые функции из библиотеки ( все есть в документации но для c# ) и вызывать их в delphi
Соответственно проверить реализацию на vmware рабочем ( http://www.vmware.com/download/sdk/vmauto.html ) sdk можно скачать поле регистрации или могу выслать вам
Оплата по qiwi ( например денег на телефон могу закинуть )
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