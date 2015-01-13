Подключение c# библиотеки к delphi проекту

Есть библиотека для работы с виртуальными машинами vmware ( http://www.codeproject.com/Articles/31961/Automating-VMWare-Tasks-in-C-with-the-VIX-API )

Написана она на c# примеры соответственно тоже под c#

Необходимо разработать пример подключения собранной библиотеки к delphi проекту ( желательно delphi 7 ) Сделать несколько вариантов вызова функций - указать в комментариях как преобразовывать готовые функции из библиотеки ( все есть в документации но для c# ) и вызывать их в delphi

Соответственно проверить реализацию на vmware рабочем ( http://www.vmware.com/download/sdk/vmauto.html ) sdk можно скачать поле регистрации или могу выслать вам

Оплата по qiwi ( например денег на телефон могу закинуть )