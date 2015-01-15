Экспертная система с нечеткой логикой

Нужно реализовать программу экспертного опроса экспертной системы с нечеткой логикой в интересах обоснования требований и оценки защищенности систем обработки информации. Программа должна работать примерно так: имеется у нас несколько экспертов, они создают объекты, добавляют признаки, термы, строят функции принадлежности. А программа на основе анализа данных экспертов должна выдать нам оптимальное, среднее решение задачи. Т.е. допустим 5 экспертов построили функции принадлежности разными методами(метод Ягера, прямой опрос, методом анализа иерархий Саати), а на выходе программы мы получаем обобщенные результаты на основе данных экспертов.