Нужна программа для DJVU, которая может выполнять часть или все указанные действия. Частично умею запускать скрипты разных языков программирования. 1.Сортировщик DJVU файлов. В настройках указываю число и пункт "больше-меньше". И программа перенесет файлы в отдельную директорию, число ...
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Нужна программа для анти-кафе! регистрация пользователей и расчет за время перебивания!
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