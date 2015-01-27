Нужно написать распаковщик архивов с особыми параметрами

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Пример формата архива на скриншотах. Нужно распаковать множество таких архивов. Имя файла из примера должно принять вид К.А. Кузьмина, Л.Е. Сигарева, Л.А. Боброва Биология клетки

У меня Windows Xp Home 32 битный одноядерный. Прошу сразу указывать цену работы и язык программирования.

9 лет назад
Alkuvl
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Keeper89
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв
9 лет назад
$7
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо.
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