Программа в tray и тихий инсталл (windows)

нужна программа, которая будет устанавливаться тихим инсталлом

ее задача: 1)висеть в tray и принимать текстовые уведомления от сервера 2)показывать полученные текстовые данные всплывающей подсказкой 3)при клике на иконку в треи показывать окно в котором будут данные, которые тоже принимаются с севера (думаю уместно поставить просто iframe) 4)возможность тихого автообновления программы желательна

os: windows

задавайте в ЛС вопросы, чтобы получилось ТЗ. 1 вопрос могу предугадать: частота обновления данных для уведомлений 1 час, iframe - тут риал тайм при наличии интернета, при отсутствии - заранее заготовленная картинка.