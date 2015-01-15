Программа в tray и тихий инсталл (windows)

$60
Прикладное ПОЗакрыт8 заявок220 просмотров
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нужна программа, которая будет устанавливаться тихим инсталлом

ее задача: 1)висеть в tray и принимать текстовые уведомления от сервера 2)показывать полученные текстовые данные всплывающей подсказкой 3)при клике на иконку в треи показывать окно в котором будут данные, которые тоже принимаются с севера (думаю уместно поставить просто iframe) 4)возможность тихого автообновления программы желательна

os: windows

задавайте в ЛС вопросы, чтобы получилось ТЗ. 1 вопрос могу предугадать: частота обновления данных для уведомлений 1 час, iframe - тут риал тайм при наличии интернета, при отсутствии - заранее заготовленная картинка.

9 лет назад
oleg_forever
Олег 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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