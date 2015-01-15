Программа для определённых действий

нужна программа, которая будет устанавливаться тихим инсталлом ее задача: 1)висеть в tray и принимать текстовые уведомления от сервера 2)показывать полученные текстовые данные всплывающей подсказкой 3)при клике на иконку в треи показывать окно в котором будут данные, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа, в идеале которая работает из под сайта.
1. Программа должна заходить на одну ссылку, и с этой ссылки открывать другой, заданный ей сайт(сайт этот можно сменить)
2. Должна уметь работать через список прокси в однопоточном режиме с случайным интервалом, к примеру через 1-2 минуты она меняет прокси и заходит опять на сайт в котором открывает другой сайт.
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