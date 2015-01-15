Программа для определённых действий

Нужна программа, в идеале которая работает из под сайта.

1. Программа должна заходить на одну ссылку, и с этой ссылки открывать другой, заданный ей сайт(сайт этот можно сменить)

2. Должна уметь работать через список прокси в однопоточном режиме с случайным интервалом, к примеру через 1-2 минуты она меняет прокси и заходит опять на сайт в котором открывает другой сайт.