Восстановить файлы excel поврежденные вирусом

Пользуемся программой "заполнитель почтовых бланков 8 pro" - Нужно подключить Бланк адресный ярлык на посылку новый http://post-pak.ru/files/Adresnyj-yarlyk-forma-7p.pdf + к нему вывод реквизитов организации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На общем диске были повреждены файлы MS Office - принт-скрин с Norton прилагаю
Все файлы получили вместо стандартных расширений - расширения XLSX.qhtwhzl и doc.qhtwhzl
примеры самих файлов прилагаю в архиве - они открываются через excel но внутри абракадабра - если это возможно восстановить пишите
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