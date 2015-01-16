Программа для скачивания видео файлов

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Нужно скачать видео отсюда –

http://www.ontvtime.ru, раздел "архив".

Сссылку скину в ЛС, сюда нельзя вставить.

Нужно чтобы это был 1 видео файл.

Возможно, что готового решения нет и нужно писать программу.

Пишите Ваши сроки, ориентировочную цену.

9 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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