Дизайн и верстка для мобильной версии сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок171 просмотр

Нужен дизайн с последующей версткой для мобильной версии уже работающего сайта. Верстка должна пройти тест google на удобство просмотра на мобильных устройствах. Принимаются заявки от пользователей имеющих опыт в разработке сайтов для мобильных устройств! Предоплата только тем, кто зарегистрирован больше года!!

10 лет назад
parmaklyn
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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