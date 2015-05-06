Дизайн сайта по образцу.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок252 просмотра

Необходимо сделать дизайн сайта по образцу.

Образец: http://properdiet.ru/. Тона сайта так же серые и зеленые. Ширина контента 1000px.

Шапка: вместо слогана "правильное питание - источник здоровья" сделать логотип из букв ШПП с расшифровкой ниже "школа правильного питания", в логотипе у 2х букв П "откусить" левую вертикальную опору, так чтоб они стали похожи на зеркально отраженную Г. Справа от логотипа вместо фруктов разместить и обыграть немного фото девушки(прикреплено к заданию) которая как-бы указывает на логотип. "Ищите нас в" не нужно и портянка из соцсетей тоже. просто поиск так же и 2 ссылки вход и регистрация над поиском. Высота шапки не должна превышать 270px, поэтому горизонтальное главное меню можно сократить по высоте раза в 2.

Тело сайта: из того что есть в образце нам нужно вертикальное меню, которое необходимо разместить справа, оставшуюся часть слева занимает "Слайдер", а ниже содержимое так же(заголовок, фото, текст). Реклама, новости, соцсети, чаты и пр. - этого ничего не нужно.

Подвал: так же горизонтальное меню, счетчики, контакты(мейл, телефон, аська, скайп) и ссылки на соцсети иконками(фейсбук, вконтакте, одноклассники)

10 лет назад
Tigrifer
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Прекрасный дизайнер! Всегда на связи. Действительно понимает что от него хотят, работает и правит быстро, понимает с полуслова, рекомендует по делу и самое важное - грамотный, приятный в общении человек! Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, человек просто супер, вот таких людей имею ввиду, когда говорю: "Заказчик знает чего хочет". Всегда бы с такими клиентами работать.

Заявки фрилансеров

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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