Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться ...
Дизайн магазина на opencart (по фирменному стилю)
Товар - шторы и ткани, изделия из них (постельное белье, халаты, полотенца, и прочие).
Нужно сделать дизайн магазина основанный на системе opencart.
Причем изобретать особо ничего не надо, надо сделать по фирменному стилю (в приложении).
Просто нужно сделать так чтобы его было легко встроить, а не возиться с ним долго.
Пример демо опенкарта для понимания - http://demo.opencart.ws/
По сути нужно сделать 3 странички, главная, каталог товаров, страница товара.
Очень грубо структура будет выглядеть так http://khwzg0.axshare.com
Более детально, название категорий, и структура сайта https://yadi.sk/d/4M8wukTVgSQL2
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