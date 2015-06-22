Дизайн магазина на opencart (по фирменному стилю)

Товар - шторы и ткани, изделия из них (постельное белье, халаты, полотенца, и прочие).

Нужно сделать дизайн магазина основанный на системе opencart.

Причем изобретать особо ничего не надо, надо сделать по фирменному стилю (в приложении).

Просто нужно сделать так чтобы его было легко встроить, а не возиться с ним долго.

Пример демо опенкарта для понимания - http://demo.opencart.ws/

По сути нужно сделать 3 странички, главная, каталог товаров, страница товара.

Очень грубо структура будет выглядеть так http://khwzg0.axshare.com

Более детально, название категорий, и структура сайта https://yadi.sk/d/4M8wukTVgSQL2