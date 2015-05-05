Необходима доработка дизайна карточки товара + иконки

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки106 просмотров

1. Необходимо доработать карточку товаров в заданной стилистике по требованиям.

2. Сделать, в стилистике сайта, иконки для абзацев 2 страниц (около 10 иконок)

Время на проект 5 часов, оплата 250р – 1 час, сможете сделать раньше приветствуется.

Стучите сразу в скайп, обсудим все детал

10 лет назад
Astoniaco
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка интернет магазина на shop-script6

    Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать инфографику 13 шагов: от лида до владельца продукта

    $60

    Необходимо нарисовать инфографику, которая илюстрирует ШАГИ процесса прохождения пользователя от лида до владельца продукта. Тематика: продажа недвижимости зарубежом. Условно Шаги делятся на "Блоки" которые желательно тоже как то выделить. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн сайта

    Необходимо сделать дизайн сайта. Главная и 2-3 внутренних. Примерные аналоги: https://www.traba.co/companies и inplacers.ru. Более подробная информация - в ЛС понравившимся кандидатам. Основная задача - грамотное расположение информационных блоков и качественное графическое оформление. ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна разработка дизайна для института

    $100

    Здравствуйте уважаемые профессионалы, ищу ответственного дизайнера для разработки сайта научно-исследовательского института. Логотип есть, понимание чего хочется увидеть тоже есть. Все вопросы в личку. Предоплаты не плачу, утвердили вариант главной старницы, получили ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен простой дизайн Landing Page

    $10

    Добрый день! Нужен дизайн простой Landing Page. Схематически визуализация есть. Нужно красиво нарисовать и оформить страницу для последующей верстки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка для интернет магазина на Shop Script 6

    Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Привести карточки товара к одному размеру

    Есть интернет магазин. Карточки товара отображаются с разным размером по высоте, что приводит к пустому месту и расползанию страниц. ТЗ - 1) сделать карточки товара одного размера, чтобы в категории было ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перерисовать одностраничник

    Здравствуйте! Необходимо перерисовать элементы одностраничного сайта. Так сказать освежить дизайн (слишком он мрачный). Весь комплект в png предоставлю. Сроки и стоимость.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Меликие доработки по дизайну

    Добрый вечер. Необходимы следующие доработки для сайта - http://seonic.pro/ 1. На главной странице заменить самолет на воздушные шары, нужно сделать несколько разных воздушных шаров с домами в небе. Размер картинки: 1680 x 530 ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн мобильной версии сайта.

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Есть сайт Исполнитель знает. Нужно сделать мобильную версию сайта. Дизайн должен подходить под большинство мобильных телефонов и планшетов. Нужно сохранить как то стиль, текст ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад