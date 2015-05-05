Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться ...
Необходима доработка дизайна карточки товара + иконки
1. Необходимо доработать карточку товаров в заданной стилистике по требованиям.
2. Сделать, в стилистике сайта, иконки для абзацев 2 страниц (около 10 иконок)
Время на проект 5 часов, оплата 250р – 1 час, сможете сделать раньше приветствуется.
Стучите сразу в скайп, обсудим все детал
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