Нужна разработка дизайна для института

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка202 просмотра

Здравствуйте уважаемые профессионалы, ищу ответственного дизайнера для разработки сайта научно-исследовательского института.

Логотип есть, понимание чего хочется увидеть тоже есть.

Все вопросы в личку.

Предоплаты не плачу, утвердили вариант главной старницы, получили 50 процентов от суммы, утвердили внутренние страницы, остальные 50 процентов

10 лет назад
Vlad21558
Владимир 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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