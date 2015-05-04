Привести карточки товара к одному размеру

Есть интернет магазин. Карточки товара отображаются с разным размером по высоте, что приводит к пустому месту и расползанию страниц.

ТЗ -

1) сделать карточки товара одного размера, чтобы в категории было сплошное отображение на странице без пропусков

2) Название изображения — удалить оно появилось после миграции

3) Alt текст изображения — кракозяблики заменить на Название товара

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