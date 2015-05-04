Всем привет! Ищу ответственного дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней + дизайн мобильной версии: главной ...
Привести карточки товара к одному размеру
Есть интернет магазин. Карточки товара отображаются с разным размером по высоте, что приводит к пустому месту и расползанию страниц.
ТЗ -
1) сделать карточки товара одного размера, чтобы в категории было сплошное отображение на странице без пропусков
2) Название изображения — удалить оно появилось после миграции
3) Alt текст изображения — кракозяблики заменить на Название товара
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