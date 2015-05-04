Требуется изготовление интернет страницы. Направление-сантехнические работы Сайт не должен быть перегружен графикой и анимацией,светлые тона.В чем то строгий дизайн.Дальнейшее развитие,внешний вид,наполнение обсуждается. Просьба предоставить ссылки на примеры работ и приблизительную стоимость работы.
Дизайн лендинга инфобизнеса
Здравствуйте. Необходим дизайн лендинга под инфо продукт по примеру _artmorozov.ru
Присылайте пожалуйста портфолио и старт цен.
https://docs.google.com/document/d/1boPHbT6TwX3maeBPMpK4whXIVuYrmJeKE-oBp8aIGJk/edit
Заявки фрилансеров
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