Необходимо создать индивидуальный, яркий, стилизованный дизайн для сайта имиджмейкеров, есть шаблоны
Дизайн сайта на wordpress
Привет друзья.
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней, мобильной версии - главной и внутренней.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ и мой набросок уже полностью
готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.
Коротко о задаче:
Сделать дизайн блога о здоровье. Интерфейс и основные элементы будут примерно
как здесь http://liter-rm.ru, http://isif-life.ru. Но без рисованного дизайна! В шапке
стоковое фото. Основные технические требования: шапка, верхнее и нижнее меню, формы поиска
и подписки, комментарии, стрелка наверх и вниз, логотип блога, брендовая картинка
для статей, виджет "топ комментаторов", рубрики, постраничная навигация.
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров
на более чем 200 учеников, которым также нужен дизайн блога и не только.
Жду ваших предложений. Спасибо!
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