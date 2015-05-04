Дизайн сайта на wordpress

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней, мобильной версии - главной и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ и мой набросок уже полностью

готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

Сделать дизайн блога о здоровье. Интерфейс и основные элементы будут примерно

как здесь http://liter-rm.ru, http://isif-life.ru. Но без рисованного дизайна! В шапке

стоковое фото. Основные технические требования: шапка, верхнее и нижнее меню, формы поиска

и подписки, комментарии, стрелка наверх и вниз, логотип блога, брендовая картинка

для статей, виджет "топ комментаторов", рубрики, постраничная навигация.

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200 учеников, которым также нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!