Преобразовать несколько страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка87 просмотров

Подробности в скайпе. Бюджет 1000р.

10 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
2 дня
Работу Виталий выполнил хорошо и быстро, всегда был на связи - рекомендую.
Чётко поставленная задача, лёгкое общение и главное 100% оплата. Остался доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простой дизайн главной страницы

    $20

    Нужен PSD-файл с дизайном главной страницы сайта. Сайт очень простой, дизайн - минимализм. Логотип имеется. Также предоставлю ТЗ с наброском сайта, пожеланиями по цветам, примером похожего сайта и т.д. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать дизайн для блога на WordPress

    $75

    Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн статьи

    $10

    Необходимо проработать дизайн статьи, придать тексту качественный визуальный вид. Объясняю, дизайн сайта уже имеется. На сайте расположены статьи, обычно это просто текстовые статьи с парой фотографий, табличками. Но есть некоторые статьи, ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    Во вложении макеты страниц. Дизайн в снежных тонах, есть исходники в векторе буклетов компании от туда можно брать элементы. В шапке картинка будет с того буклета + небольшие дорисовки, в подвале снежная основа, на ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать дизайн

    $100

    Есть дизайн главной страницы, его нужно частично изменить и доделать дизайн внутренних страниц. Сам дизайн делается на основе прототипа. Дополнительно к этому нужно сделать несколько картинок под слайдер. Исполнителя ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Современный адаптивный дизайн сайта

    Сайт fixinfo.ru Подробнее ТЗ в прикрепленном файле. Современный адаптивный дизайн – ничего лишнего. Скорее склоняюсь в сторону плоского дизайна с хорошим юзабилити. Цветовая гамма – ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Добрый день. Необходимо выполнить дизайн лендинга по конкретному ТЗ, предоставлю исполнителю. От вас не стандартное мышление, креативный подход. Опыт в данной области, обязательно. Портфолио с работами приветствуется. Лендинг максимум ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт о косметике

    Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи) Движок (CMS) — WordPress Что требуется: ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад