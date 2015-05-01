Есть дизайн главной страницы, его нужно частично изменить и доделать дизайн внутренних страниц. Сам дизайн делается на основе прототипа. Дополнительно к этому нужно сделать несколько картинок под слайдер. Исполнителя ...
Нужно переделать сайт (шаблон) В WORDPRESS
НУЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ САЙТ В WORDPRESS:
НАЗВАНИЕ ШАБЛОНА - BOXOFFICE
САЙТ - www.m-e-t.ru
1) ДОБАВИТЬ 2-Й САЙТ БАР С ЛЕВА ( РАЗМЕР НУЖЕН НЕ МЕНЕЕ 200, А СПРАВА ОСТАВИТЬ 300), ИЗ-ЗА ЭТОГО НУЖНО БУДЕТ УМЕНЬШИТЬ ИКОНКИ В РАЗМЕРАХ,
ШАБЛОН , ЧТОБЫ БЫЛ АДОПТИРОВАН ПОД ЛЮБОЙ ЭКРАН МОНЕТОРА
2) ДОБАВИТЬ СТРАНИЦУ ИГРЫ И СОФТ, КАК СТРАНИЦА КИНО И ДОБАВЛЕНИЕ МАТЕРЕАЛА В АДМИНКЕ, СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО КАК В АДМИНКЕ РАЗДЕЛ ФИЛЬМЫ
3) СДЕЛАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4) СДЕЛАТЬ ВЫДВИЖНОЕ МЕНЮ ЖАНРОВ
5) СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САМИ МОГЛИ ДОБАВЛЯТЬ МАТТЕРИАЛ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ОНИ ДОБАВЛЯЛИ ВСЁ ПО ШАБЛОНУ
( НАПРИМЕР: - НАЗВАНИЕ, ГОД, ЖАНР, МИНИАТЮРА И Т.Д., КАЖДОЕ К СВОЕМУ РАЗДЕЛУ КИНО, ИГРЫ, СОФТ)
ОБЯЗАТЕЛЕН СКАЙП ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ПОКАЗА ЭКРАНА
ПИШЕМ ЦЕНУ И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ
ОПЛАТА ПОСТИПЕННО ЗА КАЖДУЮ РАБОТУ.
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