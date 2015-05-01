Нужно переделать сайт (шаблон) В WORDPRESS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки164 просмотра

НУЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ САЙТ В WORDPRESS:

НАЗВАНИЕ ШАБЛОНА - BOXOFFICE

САЙТ - www.m-e-t.ru

1) ДОБАВИТЬ 2-Й САЙТ БАР С ЛЕВА ( РАЗМЕР НУЖЕН НЕ МЕНЕЕ 200, А СПРАВА ОСТАВИТЬ 300), ИЗ-ЗА ЭТОГО НУЖНО БУДЕТ УМЕНЬШИТЬ ИКОНКИ В РАЗМЕРАХ,

ШАБЛОН , ЧТОБЫ БЫЛ АДОПТИРОВАН ПОД ЛЮБОЙ ЭКРАН МОНЕТОРА

2) ДОБАВИТЬ СТРАНИЦУ ИГРЫ И СОФТ, КАК СТРАНИЦА КИНО И ДОБАВЛЕНИЕ МАТЕРЕАЛА В АДМИНКЕ, СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО КАК В АДМИНКЕ РАЗДЕЛ ФИЛЬМЫ

3) СДЕЛАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4) СДЕЛАТЬ ВЫДВИЖНОЕ МЕНЮ ЖАНРОВ

5) СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САМИ МОГЛИ ДОБАВЛЯТЬ МАТТЕРИАЛ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ОНИ ДОБАВЛЯЛИ ВСЁ ПО ШАБЛОНУ

( НАПРИМЕР: - НАЗВАНИЕ, ГОД, ЖАНР, МИНИАТЮРА И Т.Д., КАЖДОЕ К СВОЕМУ РАЗДЕЛУ КИНО, ИГРЫ, СОФТ)

ОБЯЗАТЕЛЕН СКАЙП ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ПОКАЗА ЭКРАНА

ПИШЕМ ЦЕНУ И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ

ОПЛАТА ПОСТИПЕННО ЗА КАЖДУЮ РАБОТУ.

WordPress
10 лет назад
somic
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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