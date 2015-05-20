Дизайн сайта по лечению в Германии

Доброго дня, требуется сделать редизайн сайта по лечению в Германии, есть старый макет.

Требуется координально новый, качественный подход, привлекательный для клиентов и понятный в навигации.

Отрисовать главную и 1 внутреннюю страницу, важнее всего внутренняя страница.

Работаем только по БС, для начала работы необходимо предоставить примеры, как вы это видите, либо на примере других сайтов, либо объяснить концепцию на пальцах, либо набросать структуру.