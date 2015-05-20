Дизайн сайта по лечению в Германии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок372 просмотра

Доброго дня, требуется сделать редизайн сайта по лечению в Германии, есть старый макет.

Требуется координально новый, качественный подход, привлекательный для клиентов и понятный в навигации.

Отрисовать главную и 1 внутреннюю страницу, важнее всего внутренняя страница.

Работаем только по БС, для начала работы необходимо предоставить примеры, как вы это видите, либо на примере других сайтов, либо объяснить концепцию на пальцах, либо набросать структуру.

10 лет назад
zaoslovo
Даниил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад
$250
6 дней
Отличный исполнитель, хорошо и качественно рисует, редизайн всем понравился, сайт стал лучше чем был. Работали 50% оплата до, 50% оплата после завершения.
Надежный заказчик, минимум правок, быстрая оплата. Понравилось сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад

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