Добрый день! Необходимо создать дизайн в сообществе (аватарка, баннер, внутреннее меню). Бюджет - по договорённости. Предлагайте свои цены. Работа только через безопасную сделку. ...
Дизайн сайта по лечению в Германии
Доброго дня, требуется сделать редизайн сайта по лечению в Германии, есть старый макет.
Требуется координально новый, качественный подход, привлекательный для клиентов и понятный в навигации.
Отрисовать главную и 1 внутреннюю страницу, важнее всего внутренняя страница.
Работаем только по БС, для начала работы необходимо предоставить примеры, как вы это видите, либо на примере других сайтов, либо объяснить концепцию на пальцах, либо набросать структуру.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется шаблон,тематика : туризм (продажа экскурсий ,авиабилеты,аренда авто) Как пример можно использовать http://demo.prostocool.com/decor_06/ Пишите сроки и цены. СпасибоДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $80
ТЗ во вложении. С меня оплата + отзыв. Видимо работа на праздники. Актуально до 5-6 мая. В дальнейшем потребуется прорисовать еще и внутренние страницы ( по 10 $ )Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен качественный шаблон для интернет-магазина по продаже светильников на Shop-Script6. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В шаблоне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Интересует ценаДизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Необходимо добавить в готовом psd макете стилизацию шапки сайта на 9 мая. Конкретно: надо добавить георгиевскую ленту, примерно как тут: http://m-rent-m.ru/arenda-manipulyatora-fuso Жду ваши предложения, спасибо.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем добрый день. В поиске качественного дизайнера который сможет перерисовать шапку сайта , нарисовать качественный логотип для магазина и 8 слайдов. Сайт SportBar.com.ua , в нем надо все это дело перерисовать ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
(Работаю только по Безопасной сделке!) Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на wordpress. Пишу в раздел "Иллюстрации", т.к. специалисты здесь рисуют сами, а не берут картинки ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Нужен дизайн раздела существующего сайта - База доноров Клиники Репродукции. Порядка 5-8 страниц. Есть готовый Style Gide, есть ТЗ (по запросу), есть наброски по предыдущей версии. От ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен шрифтовой логотип в векторном виде для сайта. Название на английском языке. Сфера деятельности сайта - доска объявлений, грузоперевозки, работа. Аудитория - Бизнес, и все остальные.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад