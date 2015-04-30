Дизайн шапки интернет магазина , логотип , слайды.

Всем добрый день. В поиске качественного дизайнера который сможет перерисовать шапку сайта , нарисовать качественный логотип для магазина и 8 слайдов. Сайт SportBar.com.ua , в нем надо все это дело перерисовать , плюс можете перерисовать моменты которые считаете не достойными и ужасными, сайт сам по себе по дизайну вышел не совсем удачным , поэтому ищем специалиста который сможет качественно перерисовать моменты которые мы просим.