(Работаю только по Безопасной сделке!) Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на wordpress. Пишу в раздел "Иллюстрации", т.к. специалисты здесь рисуют сами, а не берут картинки ...
Дизайн шапки интернет магазина , логотип , слайды.
Всем добрый день. В поиске качественного дизайнера который сможет перерисовать шапку сайта , нарисовать качественный логотип для магазина и 8 слайдов. Сайт SportBar.com.ua , в нем надо все это дело перерисовать , плюс можете перерисовать моменты которые считаете не достойными и ужасными, сайт сам по себе по дизайну вышел не совсем удачным , поэтому ищем специалиста который сможет качественно перерисовать моменты которые мы просим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Нужен дизайн раздела существующего сайта - База доноров Клиники Репродукции. Порядка 5-8 страниц. Есть готовый Style Gide, есть ТЗ (по запросу), есть наброски по предыдущей версии. От ...Закрыт10 лет назад
- $100
Нужен шрифтовой логотип в векторном виде для сайта. Название на английском языке. Сфера деятельности сайта - доска объявлений, грузоперевозки, работа. Аудитория - Бизнес, и все остальные.Завершен10 лет назад
- $50
нужно разработать шрифтовой логотип. Название Flagma на английском языке. Заполненный бриф (примеры логотипов, которые понравились и, которые не нравятся) отправил на почту. Если вариант с маленькими буквами, то что бы буква - l была более ...Закрыт10 лет назад
- $400
Редизайн сайта частного психолога. Во вложении структура сайта, по которой можно посмотреть примерное количество макетов и данные, которые должны быть на страницах. Нужен дизайн с учетом современных мировых ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать дизайн главной страницы новостного сайта.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1) Нужно добавить на сайт другой цветовой стиль! 2) Убрать задний фон, сделать интересней фон!Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн блога. Можно взять шаблон, повставлять нужные изображения. Текст уже написан. Макеты прилагаю. Всего 4 простые страницы. Ширина 1100 пикселей Тема блога: улучшение кожи (женская красота) ...Закрыт10 лет назад
Необходимо по заданной тематике (интернет каталог организаций)сделать PSD макет сайта. Главную страницу, страницу контактов, страницу вывода информации об организации. Хедер, меню, баннер, три колонки, футер. ...Закрыт10 лет назад