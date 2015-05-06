Логотип для сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки247 просмотров

Нужен шрифтовой логотип в векторном виде для сайта. Название на английском языке. Сфера деятельности сайта - доска объявлений, грузоперевозки, работа. Аудитория - Бизнес, и все остальные.

10 лет назад
Breyy765
Саша 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

goldenkokos
50 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$100
7 дней
Все отлично, спасибо!
Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

goldenkokos
50 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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