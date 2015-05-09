Дизайн веб интерфейса управления голосованием

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка98 просмотров

Проект – разработать дизайн для системы голосования на фестивале рекламы (веб интерфейс администратора). На сегодняшний день есть мокапы всех нужных экранов, а также PSD с дизайном веб-страницы фестиваля – стиль, в котором и нужно отрисовать интерфейсы голосования.

Данный проект касается ТОЛЬКО дизайна веб интерфейса.

Вот ссылки на мокапы интерфейса-веб-страниц (так же креплю его в виде PDF к заказу):

http://ninjamock.com/s/vazkhz

PSD-референс по стилю тут: http://bit.ly/1i3zipd

Сайт-референс: http://silvermercury.ru

Нужен дизайн, который соблюдает преемственность разработанного стиля (сайт + PSD), но не в ущерб юзабилит приложения. То есть какими-то элементами можно пренебречь во имя удобства пользования приложением.

Предоплата: 50%.

Срок: 1 неделя.

10 лет назад
gurskyi
Виктор 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$200
7 дней
Сроки и качество в точности соответствовали ожиданиям. Правки вносились быстро. Тимур всегда был на связи и даже по завершении проекта был готов вносить правки, что сыграло очень значимую роль для успеха проекта.
Отлично поработали. Задание четкое, оплата вовремя, общение культурное. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Красиво оформить 22 статьи

    $70

    Тексты, фото и видео есть. Дополнительно подобрать общие фотографии в количестве 30-40 штук. Нужно это все красиво оформить на сайте.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн блога на Wordpress

    $100

    Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога (не по шаблону) на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней, дизайн мобильной версии. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Сделать дизайн для главной страницы для мед. сайта. Сам макет и наполнение сайта уже есть. Необходимо сделать только дизайн главной страницы, чтобы он отражал мед. направленность сайта и был желательно, в светло-голубых тонах.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Профессиональный дизайн банковского портала

    Добрый день, уважаемые дизайнеры! Прошу обратить вас внимание, что проект информационный и большим плюсом для вас будет портфолио в области информационных проектов. Требуется дизайн полноценного банковского портала с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн приложения для караоке

    $100

    Необходимо сделать дизайн веб приложения для караоке. Веб приложение будет работать на планшетах. Всего будет три раздела: - Список песен со строкой поиска. После фильтрации песни можно отмечать звездочкой и она ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта в стиле прованс.

    $57

    Нужен дизайн сайта на основе логотипа и презентации. Структуру страницы нужно полностью сохранить. Меняем только цветовое решение + добавляем элементы дизайна из стилистики прованса

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн группы вконтакте

    $17

    Нужен дизайн группы в вк. Аватарка + меню. Один фон. Есть несколько фотографий, из которых можно выбрать фон. Оплата по факту. Рисуете - утверждаем - верстка - оплата. Вся ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Два лэндинг сайта по продаже контента.

    $100

    Нужно создать один из двух лэндинг сайтов (на выбор) по продаже контента, материалы и эскизы можно скачать по ссылке http://mmftp.ru/ext/ftp.php?action=download&amp;id=332&amp;key=8d8e12c4e99481b74581c5f8fd15291e Бюджет на один дизайн 100 $. Дизайн должен быть стильный, оригинальный, проработанный, должен содержать минимум ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад