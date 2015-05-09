Тексты, фото и видео есть. Дополнительно подобрать общие фотографии в количестве 30-40 штук. Нужно это все красиво оформить на сайте.
Дизайн веб интерфейса управления голосованием
Проект – разработать дизайн для системы голосования на фестивале рекламы (веб интерфейс администратора). На сегодняшний день есть мокапы всех нужных экранов, а также PSD с дизайном веб-страницы фестиваля – стиль, в котором и нужно отрисовать интерфейсы голосования.
Данный проект касается ТОЛЬКО дизайна веб интерфейса.
Вот ссылки на мокапы интерфейса-веб-страниц (так же креплю его в виде PDF к заказу):
PSD-референс по стилю тут: http://bit.ly/1i3zipd
Сайт-референс: http://silvermercury.ru
Нужен дизайн, который соблюдает преемственность разработанного стиля (сайт + PSD), но не в ущерб юзабилит приложения. То есть какими-то элементами можно пренебречь во имя удобства пользования приложением.
Предоплата: 50%.
Срок: 1 неделя.
Выбранный исполнитель
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