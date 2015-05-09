Дизайн веб интерфейса управления голосованием

Проект – разработать дизайн для системы голосования на фестивале рекламы (веб интерфейс администратора). На сегодняшний день есть мокапы всех нужных экранов, а также PSD с дизайном веб-страницы фестиваля – стиль, в котором и нужно отрисовать интерфейсы голосования.

Данный проект касается ТОЛЬКО дизайна веб интерфейса.

Вот ссылки на мокапы интерфейса-веб-страниц (так же креплю его в виде PDF к заказу):

http://ninjamock.com/s/vazkhz

PSD-референс по стилю тут: http://bit.ly/1i3zipd

Сайт-референс: http://silvermercury.ru

Нужен дизайн, который соблюдает преемственность разработанного стиля (сайт + PSD), но не в ущерб юзабилит приложения. То есть какими-то элементами можно пренебречь во имя удобства пользования приложением.

Предоплата: 50%.

Срок: 1 неделя.