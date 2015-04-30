Требуется шаблон,тематика : туризм (продажа экскурсий ,авиабилеты,аренда авто) Как пример можно использовать http://demo.prostocool.com/decor_06/ Пишите сроки и цены. Спасибо
Разработать дизайн блога спортивной тематики
Привет друзья.
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью
готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.
Коротко о задаче:
Блог планируется 2-х колоночный. Шапка (рисонок на спортивную тематику), горизонтальное меню, правый сайтбар (поиск, форма подписки, ТОП комментаторов, Рубрики, лучшие записи, места под баннеры. (это в крации)
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров
на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.
Жду ваших предложений. В предложения указывайте ориентировочную цену. Спасибо!
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