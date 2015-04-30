Разработать дизайн блога спортивной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок210 просмотров

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью

готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

Блог планируется 2-х колоночный. Шапка (рисонок на спортивную тематику), горизонтальное меню, правый сайтбар (поиск, форма подписки, ТОП комментаторов, Рубрики, лучшие записи, места под баннеры. (это в крации)

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. В предложения указывайте ориентировочную цену. Спасибо!

WordPress
10 лет назад
uatrade777
Александр 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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