Современный адаптивный дизайн сайта

Сайт fixinfo.ru

Подробнее ТЗ в прикрепленном файле.

Современный адаптивный дизайн – ничего лишнего.

Скорее склоняюсь в сторону плоского дизайна с хорошим юзабилити.

Цветовая гамма – как сейчас на сайте, основные цвета: черный, красный. Возможно использование оттенков, но не увлекаться.

Необходимо проработать основные типы элементов оформления статей:

- таблицы

- списки

- изображения

- элементы форм

- блоки для вставки текста с “предупреждением” и “информацией”

Примеры интересных адаптивных дизайнов, которые нравятся:

mobi03.ru

dilaxy.ru

fabrikaokon.ru (но у них кажется только главная страница правильно работает)

mosokna.ru

spigotdesign.com

Должно быть современнее и лучше всех основных конкурентов. (запрос в яндексе "восстановление данных" первые 10-20 сайтов)