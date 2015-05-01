Есть дизайн главной страницы, его нужно частично изменить и доделать дизайн внутренних страниц. Сам дизайн делается на основе прототипа. Дополнительно к этому нужно сделать несколько картинок под слайдер. Исполнителя ...
Современный адаптивный дизайн сайта
Сайт fixinfo.ru
Подробнее ТЗ в прикрепленном файле.
Современный адаптивный дизайн – ничего лишнего.
Скорее склоняюсь в сторону плоского дизайна с хорошим юзабилити.
Цветовая гамма – как сейчас на сайте, основные цвета: черный, красный. Возможно использование оттенков, но не увлекаться.
Необходимо проработать основные типы элементов оформления статей:
- таблицы
- списки
- изображения
- элементы форм
- блоки для вставки текста с “предупреждением” и “информацией”
Примеры интересных адаптивных дизайнов, которые нравятся:
fabrikaokon.ru (но у них кажется только главная страница правильно работает)
Должно быть современнее и лучше всех основных конкурентов. (запрос в яндексе "восстановление данных" первые 10-20 сайтов)
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