Есть сайт, нарисованы 24 страницы, в разрешении 1200 нужно сделать их все для 1000, 800, 640, 320
Дизайн лендинга
Добрый день.
Необходимо выполнить дизайн лендинга
по конкретному ТЗ, предоставлю исполнителю.
От вас не стандартное мышление, креативный подход.
Опыт в данной области, обязательно.
Портфолио с работами приветствуется.
Лендинг максимум в 2-3 экрана.
Указывайте вашу цену и срок исполнения, обязательно!!!
Оплата только в рублях, предпочтение КИВИ кошелек.
Жду предложений.
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