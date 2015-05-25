Доброго дня, требуется сделать редизайн сайта по лечению в Германии, есть старый макет. Требуется координально новый, качественный подход, привлекательный для клиентов и понятный в навигации. Отрисовать главную и 1 внутреннюю страницу, важнее всего ...
Сайт о косметике
Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи)
Движок (CMS) — WordPress
Что требуется:
— Структура сайта — фиксированный (1000 пикс)
— Сколько колонок меню 2.
— Размеры центральной части (620–670px)
— Размеры меню (200 пикселей)
— Место расположение меню (справа и слева)
— в шапке слова: С AVON МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ! Слева помельче название сайта megaavon.ru. Картинки косметики в тему или цветы.
Центральная часть:
Заголовок, выделяющийся как заголовок
Картинка и пару абзацев текста, огибающие её.
После текса кнопка Далее или что-то подобное.
Принадлежность к рубрике, категории.
Наличие комментариев, количество.
Сделать 3–4 блока на странице.
Визуальное отделение блоков статей друг от друга в списке.
Под блоками навигация по страницам 1 2 3
Подвал
Дубль меню верхнего (дополнительного) визуально оформить по другому, возможно простым текстом с ссылками.
Указать копирайт, счетчики посещаемости (кнопки), элементы продукции (картинки).
Блок подписки на рассылку обыграть дизайнерски, интересно красиво.
— Что располагается в меню (сайтбаре) блоки оставить с сайта.
Ссылки должны быть правильные – синеватые, голубоватые подчеркнутые (при наведении меняют шрифт).
Шрифт не мелкий.
Цвета не раздражающие (сильно пестрые), не темные (мрачные, унылые).
Маркированный список делать в виде мини иконок, а не стандатных темных кружочков. Иконка в тему дизайна.
Оформит постраничную навигацию 1 2 3 4…
Возможны вставки иконок (картинок по теме) в элементы дизайна – меню, блоки, шапка, подвал….
Классические формы ввода данных (окантовка у окна), чтобы было понятно в какое окошко вводить имя, е-mail….
Текст разбивать на абзацы и нормальный междустроковой интервал делать чтобы всё легко читалось. То же самое касается маркированных списков и т.д.
Цвет фона и текста подобрать классический, чтобы легко можно было считывать информацию
НЕ ДЕЛАТЬ огромную шапку и подвал!
— 5 сайтов, которые понравились:
http://orifine.ru/category/akademiya-krasoti/akses...
http://2brilliant.ru/moya-istoriya/
- 3 сайта, которые НЕ понравились:
- Дополнительные пожелания (дополнительные картинки в подвале, специфические блоки, дополнительное оформление, задний фон…)
Повторить верхнюю строчку внизу и написать, как на сайте: http://blog.oriflamestart.ru
© Копирование материалов сайта разрешается только при указании работающей ссылки на сайт megaavon.ru. Все права защищены. Страница навигации тут.]
На выходе файл (ы) PSD + файлы используемых шрифтов
На выполнение задания не более 2–3 дней
Бюджет ограничен и не высокий, указывайте цену за которую готовы нарисовать дизайн и сроки выполнения, а также ваше портфолио
Оплата электронными деньгами
Выбранный исполнитель
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