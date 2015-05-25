Сайт о косметике

Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи)

Движок (CMS) — WordPress

Что требуется:

— Структура сайта — фиксированный (1000 пикс)

— Сколько колонок меню 2.

— Размеры центральной части (620–670px)

— Размеры меню (200 пикселей)

— Место расположение меню (справа и слева)

— в шапке слова: С AVON МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ! Слева помельче название сайта megaavon.ru. Картинки косметики в тему или цветы.

Центральная часть:

Заголовок, выделяющийся как заголовок

Картинка и пару абзацев текста, огибающие её.

После текса кнопка Далее или что-то подобное.

Принадлежность к рубрике, категории.

Наличие комментариев, количество.

Сделать 3–4 блока на странице.

Визуальное отделение блоков статей друг от друга в списке.

Под блоками навигация по страницам 1 2 3

Подвал

Дубль меню верхнего (дополнительного) визуально оформить по другому, возможно простым текстом с ссылками.

Указать копирайт, счетчики посещаемости (кнопки), элементы продукции (картинки).

Блок подписки на рассылку обыграть дизайнерски, интересно красиво.

— Что располагается в меню (сайтбаре) блоки оставить с сайта.

Ссылки должны быть правильные – синеватые, голубоватые подчеркнутые (при наведении меняют шрифт).

Шрифт не мелкий.

Цвета не раздражающие (сильно пестрые), не темные (мрачные, унылые).

Маркированный список делать в виде мини иконок, а не стандатных темных кружочков. Иконка в тему дизайна.

Оформит постраничную навигацию 1 2 3 4…

Возможны вставки иконок (картинок по теме) в элементы дизайна – меню, блоки, шапка, подвал….

Классические формы ввода данных (окантовка у окна), чтобы было понятно в какое окошко вводить имя, е-mail….

Текст разбивать на абзацы и нормальный междустроковой интервал делать чтобы всё легко читалось. То же самое касается маркированных списков и т.д.

Цвет фона и текста подобрать классический, чтобы легко можно было считывать информацию

НЕ ДЕЛАТЬ огромную шапку и подвал!

— 5 сайтов, которые понравились:

http://ori24.ru/

http://oakomanda.ru/

http://orifine.ru/category/akademiya-krasoti/akses...

http://2brilliant.ru/moya-istoriya/

http://orioffice.ru/

- 3 сайта, которые НЕ понравились:

http://www.oriopen.ru/

http://allavon.ru/

http://avon-rf.umi.ru/

- Дополнительные пожелания (дополнительные картинки в подвале, специфические блоки, дополнительное оформление, задний фон…)

Повторить верхнюю строчку внизу и написать, как на сайте: http://blog.oriflamestart.ru

© Копирование материалов сайта разрешается только при указании работающей ссылки на сайт megaavon.ru. Все права защищены. Страница навигации тут.]

На выходе файл (ы) PSD + файлы используемых шрифтов

На выполнение задания не более 2–3 дней

Бюджет ограничен и не высокий, указывайте цену за которую готовы нарисовать дизайн и сроки выполнения, а также ваше портфолио

Оплата электронными деньгами