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Нарисовать дизайн сайта
Во вложении макеты страниц. Дизайн в снежных тонах, есть исходники в векторе буклетов компании от туда можно брать элементы. В шапке картинка будет с того буклета + небольшие дорисовки,
в подвале снежная основа, на снегу стоит прицеп и квадроцикл, чувак какой нибудь в зимней шапке довольный (все приблизительно, это так примерная картинка в голове, все обсуждается). Это грубо говоря редизайн http://www.alaskatrailers.ru/ .
Все должно быть классно и современно. Еще в шапке будут облака двигаться медленно, поэтому надо учесть, что бы в несколько слоев сделать.
Бюджет 5000р на 4 страницы. Логотип есть.
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