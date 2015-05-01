Нарисовать дизайн сайта

Во вложении макеты страниц. Дизайн в снежных тонах, есть исходники в векторе буклетов компании от туда можно брать элементы. В шапке картинка будет с того буклета + небольшие дорисовки,

в подвале снежная основа, на снегу стоит прицеп и квадроцикл, чувак какой нибудь в зимней шапке довольный (все приблизительно, это так примерная картинка в голове, все обсуждается). Это грубо говоря редизайн http://www.alaskatrailers.ru/ .

Все должно быть классно и современно. Еще в шапке будут облака двигаться медленно, поэтому надо учесть, что бы в несколько слоев сделать.

Бюджет 5000р на 4 страницы. Логотип есть.