Нарисовать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок200 просмотров

Во вложении макеты страниц. Дизайн в снежных тонах, есть исходники в векторе буклетов компании от туда можно брать элементы. В шапке картинка будет с того буклета + небольшие дорисовки,

в подвале снежная основа, на снегу стоит прицеп и квадроцикл, чувак какой нибудь в зимней шапке довольный (все приблизительно, это так примерная картинка в голове, все обсуждается). Это грубо говоря редизайн http://www.alaskatrailers.ru/ .

Все должно быть классно и современно. Еще в шапке будут облака двигаться медленно, поэтому надо учесть, что бы в несколько слоев сделать.

Бюджет 5000р на 4 страницы. Логотип есть.

10 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать дизайн

    $100

    Есть дизайн главной страницы, его нужно частично изменить и доделать дизайн внутренних страниц. Сам дизайн делается на основе прототипа. Дополнительно к этому нужно сделать несколько картинок под слайдер. Исполнителя ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Современный адаптивный дизайн сайта

    Сайт fixinfo.ru Подробнее ТЗ в прикрепленном файле. Современный адаптивный дизайн – ничего лишнего. Скорее склоняюсь в сторону плоского дизайна с хорошим юзабилити. Цветовая гамма – ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Добрый день. Необходимо выполнить дизайн лендинга по конкретному ТЗ, предоставлю исполнителю. От вас не стандартное мышление, креативный подход. Опыт в данной области, обязательно. Портфолио с работами приветствуется. Лендинг максимум ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт о косметике

    Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи) Движок (CMS) — WordPress Что требуется: ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта по лечению в Германии

    $250

    Доброго дня, требуется сделать редизайн сайта по лечению в Германии, есть старый макет. Требуется координально новый, качественный подход, привлекательный для клиентов и понятный в навигации. Отрисовать главную и 1 внутреннюю страницу, важнее всего ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать дизайн блога спортивной тематики

    Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в ...

    WordPress
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется шаблон для CMS Shopos

    Требуется шаблон,тематика : туризм (продажа экскурсий ,авиабилеты,аренда авто) Как пример можно использовать http://demo.prostocool.com/decor_06/ Пишите сроки и цены. Спасибо

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад