Нужен PSD-файл с дизайном главной страницы сайта. Сайт очень простой, дизайн - минимализм. Логотип имеется. Также предоставлю ТЗ с наброском сайта, пожеланиями по цветам, примером похожего сайта и т.д. ...
Дизайн сайта ресторана турецкой кухни.
Сайт с функцией заказа и оплаты для доставки еды, а также бронирования и оплаты банкетного зала.
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После ознакомления с профилем и портфолио выберу исполнителя.
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