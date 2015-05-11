Дизайн главной страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок1755 просмотров
#1$100

Требуется дизайн главной страницы сайта. Победитель конкурса получит заказ на разработку остальных страниц, а так же разработку адаптивной версии сайта.

Понравившиеся сайты:

1. http://home-hotel.su - нравятся светлые тона. Форма заявки квартиры, слайдер, форма заказа звонка, наличие преимуществ компании, иконки соц сетей, красиво расположенный каталог квартир с адресом и др. описанием.

2. http://www.kvart-hotel.ru - опять же светлые тона (сочность и яркость сайта. Форма подбора квартиры.

Сам по себе дизайн необычный, но слишком много всего и глаза разбегаются... Но в целом не плохо.

Структура страницы:

Сверху в шапке ЛОГО, Контактный телефон +7 (929) 8-4444-70, +7 (343) 207-45-20, форма заказа обратного звонка.

Под шапкой главное меню:

1. Квартиры

2. О нас

3. Документы

5. Правила

8. Отзывы

9. Контакты

Далее слайдер и форма бронирования квартиры.

Ниже расположен каталог квартир. По две квартиры в ряду. 5-6 рядов будет достаточно.

Затем карта, на которой изображены все объекты с сайта.

Далее текст (для seo продвижения) и футер (подвал сайта).

Ребята, можете предложить свои идеи. Мы рассмотрим любые предложения и дадим обратную связь по каждой вашей работе.

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10 лет назад
ekb_company
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Победитель конкурса

MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
Как всегда все на высоте. Точное соблюдение сроков. Творческий подход к делу. Рекомендую, друзья !!!
Очень приятно работать. Оплата в срок и четкие требования.

Заявки фрилансеров

MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1

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