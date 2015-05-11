# 1 — $ 100

Требуется дизайн главной страницы сайта. Победитель конкурса получит заказ на разработку остальных страниц, а так же разработку адаптивной версии сайта.

Понравившиеся сайты:

1. http://home-hotel.su - нравятся светлые тона. Форма заявки квартиры, слайдер, форма заказа звонка, наличие преимуществ компании, иконки соц сетей, красиво расположенный каталог квартир с адресом и др. описанием.

2. http://www.kvart-hotel.ru - опять же светлые тона (сочность и яркость сайта. Форма подбора квартиры.

Сам по себе дизайн необычный, но слишком много всего и глаза разбегаются... Но в целом не плохо.

Структура страницы:

Сверху в шапке ЛОГО, Контактный телефон +7 (929) 8-4444-70, +7 (343) 207-45-20, форма заказа обратного звонка.

Под шапкой главное меню:

1. Квартиры

2. О нас

3. Документы

5. Правила

8. Отзывы

9. Контакты

Далее слайдер и форма бронирования квартиры.

Ниже расположен каталог квартир. По две квартиры в ряду. 5-6 рядов будет достаточно.

Затем карта, на которой изображены все объекты с сайта.

Далее текст (для seo продвижения) и футер (подвал сайта).

Ребята, можете предложить свои идеи. Мы рассмотрим любые предложения и дадим обратную связь по каждой вашей работе.

Логотипа пока нет.