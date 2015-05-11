Ищу креативного дизайнера или команду для редизайна сайта www.translatorsfamily.com Хотелось бы сделать сайт более визуальным и легким для восприятия в соответствии с последними тенденциями в веб дизайне, но при этом сохранить общую концепцию сайта. ...
Дизайн главной страницы сайта
Требуется дизайн главной страницы сайта. Победитель конкурса получит заказ на разработку остальных страниц, а так же разработку адаптивной версии сайта.
Понравившиеся сайты:
1. http://home-hotel.su - нравятся светлые тона. Форма заявки квартиры, слайдер, форма заказа звонка, наличие преимуществ компании, иконки соц сетей, красиво расположенный каталог квартир с адресом и др. описанием.
2. http://www.kvart-hotel.ru - опять же светлые тона (сочность и яркость сайта. Форма подбора квартиры.
Сам по себе дизайн необычный, но слишком много всего и глаза разбегаются... Но в целом не плохо.
Структура страницы:
Сверху в шапке ЛОГО, Контактный телефон +7 (929) 8-4444-70, +7 (343) 207-45-20, форма заказа обратного звонка.
Под шапкой главное меню:
1. Квартиры
2. О нас
3. Документы
5. Правила
8. Отзывы
9. Контакты
Далее слайдер и форма бронирования квартиры.
Ниже расположен каталог квартир. По две квартиры в ряду. 5-6 рядов будет достаточно.
Затем карта, на которой изображены все объекты с сайта.
Далее текст (для seo продвижения) и футер (подвал сайта).
Ребята, можете предложить свои идеи. Мы рассмотрим любые предложения и дадим обратную связь по каждой вашей работе.
Логотипа пока нет.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт10 лет назад
1)Требуется взять кнопку и код компании задарма(предоставлю) Кнопку исправить под цвет сайта и вставить ее в шапке tvoyturetskiy.ru между логотипом и кнопкой обратный звонок. 2)Требуется подправить код шаблона для корректного отображения в мобильной ...Завершен10 лет назад
- $20
Я хочу найти разработчика, который поможет мне cоздать сайт для партнерских программ по бронировнию отелей и продаже авиабилетов онлайн. Нужно сделать по сути простой дизайн.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта. Тематика - пластиковые окна. Пример сайта поставщика, где решение устраивает, будет предоставлен. Требование к макету - работоспособность как под HD широкоформат так и для мобильных устройств.Завершен10 лет назад
- $200
Можно ли на этот бюджет сделать что-то лучше этого dancejob.ru? Вакансии: Танцовщица Хостес, модель Все вакансии 100% без интима! Отрисовать минимум 3 страницы Главная, контакты, ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $68
Сайт с функцией заказа и оплаты для доставки еды, а также бронирования и оплаты банкетного зала. . После ознакомления с профилем и портфолио выберу исполнителя. .Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужен PSD-файл с дизайном главной страницы сайта. Сайт очень простой, дизайн - минимализм. Логотип имеется. Также предоставлю ТЗ с наброском сайта, пожеланиями по цветам, примером похожего сайта и т.д. ...Завершен10 лет назад
- $75
Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо проработать дизайн статьи, придать тексту качественный визуальный вид. Объясняю, дизайн сайта уже имеется. На сайте расположены статьи, обычно это просто текстовые статьи с парой фотографий, табличками. Но есть некоторые статьи, ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад