Требуется дизайн для сайта

Всем здравствуйте, для одного популярного информационно-развлекательного портала настало время обновить дизайн, требуется хороший дизайн а также человек который потом установит его на сайт.

Все подробности стиля дизайна прикладываю в ТЗ ниже. После прочтения если заинтересованность есть прошу писать или звонить по контактам указанным в конце описания дизайна.

С Уважением.