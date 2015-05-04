Требуется дизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок177 просмотров

Всем здравствуйте, для одного популярного информационно-развлекательного портала настало время обновить дизайн, требуется хороший дизайн а также человек который потом установит его на сайт.

Все подробности стиля дизайна прикладываю в ТЗ ниже. После прочтения если заинтересованность есть прошу писать или звонить по контактам указанным в конце описания дизайна.

С Уважением.

10 лет назад
leonvod
Леонид 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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