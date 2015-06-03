Лендинг - выбор страховки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки271 просмотр

Есть вот такой лендинг:

http://www.vergleich-private-krankenkassen.de

Он собирает информацию о потенциальном клиенте страховой и передает ее менеждеру, тот связывается с клиентом, рекомендует подходящие под пожелания страховые и тд (т.е. дальще все общение - офлайн)

Нужно его обновить - сделать современным, минималистичным, вызывающем доверие.

Например как здесь:

http://www.expertum24.ru/

http://www.luven.biz/

http://kiskavzoneriska.com/ :)

Покажите свое портфолио, предложите сроки и цену.

10 лет назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$100
7 дней
Второй раз работаем и второй раз отличный результат. Рекомендую!
Завершили проект! Задача четкая, оплата вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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