Лендинг - выбор страховки

Есть вот такой лендинг:

http://www.vergleich-private-krankenkassen.de

Он собирает информацию о потенциальном клиенте страховой и передает ее менеждеру, тот связывается с клиентом, рекомендует подходящие под пожелания страховые и тд (т.е. дальще все общение - офлайн)

Нужно его обновить - сделать современным, минималистичным, вызывающем доверие.

Например как здесь:

http://www.expertum24.ru/

http://www.luven.biz/

http://kiskavzoneriska.com/ :)

Покажите свое портфолио, предложите сроки и цену.