Нарисовать инфографику 13 шагов: от лида до владельца продукта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок227 просмотров

Необходимо нарисовать инфографику, которая илюстрирует ШАГИ процесса прохождения пользователя от лида до владельца продукта.

Тематика: продажа недвижимости зарубежом.

Условно Шаги делятся на "Блоки" которые желательно тоже как то выделить. Между Шагами должны быть стрелочки указывающие на следующий шаг.

Ширина изображения 924 пикселей, высота до 1600 пикселей.

Примерная схема того что надо, Шаги, Блоки, в прикрепленном файле.

Каждый Шаг это картинка подходящая по смыслу + текст. Текст вышлю после выбора исполнителя.

Картинки нравятся вот такие, или подобные.

http://www.shutterstock.com/pic-182483759/stock-vector-web-design-objects-business-office-and-marketing-items-icons.html?language=ru&src=V85IzxWJCc31w6ZZzqjy-g-1-55

Все картинки на Шагах должны быть выполнены в одном стиле и в цветовой гамме сайта promo.tre.com.ua

Оплата 50% потом после утверждения jpg еще 50%.

После оплаты требуется исходник в формате .psd

10 лет назад
Galbur
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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