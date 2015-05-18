Редизайн интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок193 просмотра

Нужно сделать редизайн интернет-магазина bivak.com.ua . Все функциональные элементы которые есть сейчас должны присутствовать в новом дизайне. Кроме главной нужно отрисовать основные страницы каталога (страница товара, категории). Указывайте стоимость и сроки

PS: логитип рисовать не нужно, вставляем тот что есть

10 лет назад
batsjn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$60
4 дня
Хороший исполнитель. Работу выполнила без лишних вопросов, рекомендации по доработке приняла и воплотила. Дизайн получился красивый, юзабильный и за хорошую цену. Планируем заказать дизайн еще для одного сайта
Понравилось работать со Станиславом! Интересный проект, четко поставлена задача, всегда на связи, оперативная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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