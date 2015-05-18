Нужно сделать редизайн интернет-магазина bivak.com.ua . Все функциональные элементы которые есть сейчас должны присутствовать в новом дизайне. Кроме главной нужно отрисовать основные страницы каталога (страница товара, категории). Указывайте стоимость и сроки

PS: логитип рисовать не нужно, вставляем тот что есть