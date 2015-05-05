Сделать дизайн мобильной версии сайта

Необходимо сделать дизайн мобильной версии блога:

http://andreyspektor.com/

Требование, расширение 360. Желательно браться за проект, если есть реальный опыт и портфолио, то есть сможете привести сайты для которых вы делали мобильную версию, чтобы я мог посмотреть.

Пишите цены и срок, за который сможете сделать данный проект.

Больших бюджетов на это нет, указывайте адекватные ценники.