Здравствуйте! Ищем дизайнеров для отрисовки сайта на примере работающих сайтов. Это почти плагиат с возможностью поработать с дизайном и немного пофантазировать. Сайт должен быть простым, не нагруженным, красивым и ...
Сделать дизайн мобильной версии сайта
Необходимо сделать дизайн мобильной версии блога:
Требование, расширение 360. Желательно браться за проект, если есть реальный опыт и портфолио, то есть сможете привести сайты для которых вы делали мобильную версию, чтобы я мог посмотреть.
Пишите цены и срок, за который сможете сделать данный проект.
Больших бюджетов на это нет, указывайте адекватные ценники.
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