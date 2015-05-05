Необходимо создать psd файл В качестве описания задания прилагаю подробное ТЗ и psd файл с наполовину сырым макетом. Сроки - 2-3дня Оплата - договорная
Дизайн для адаптива (плюсом занание иврита)
Нужен дизайнер который может сделать адаптив пока трех страниц.
Есть три страницы стандартного дизайна в PSD, две из них сверстаны:
http://vicatto.com/shopx/product.html#ad-image-12
Нужно сделать версию для планшетов и мобильных
Знание иврита будет плюсом. Очень приветствуется инициативность и талантливость.
Оплата только после показа работы, никаких предоплат!
Для связи оставляем скайп, иметь обязательно гарнитуру для общения.
Цены не гилим, рыночные цены знаем
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