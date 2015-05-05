Дизайн для адаптива (плюсом занание иврита)

Нужен дизайнер который может сделать адаптив пока трех страниц.

Есть три страницы стандартного дизайна в PSD, две из них сверстаны:

http://vicatto.com/shopx/

http://vicatto.com/shopx/product.html#ad-image-12

Нужно сделать версию для планшетов и мобильных

Знание иврита будет плюсом. Очень приветствуется инициативность и талантливость.

Оплата только после показа работы, никаких предоплат!

Для связи оставляем скайп, иметь обязательно гарнитуру для общения.

Цены не гилим, рыночные цены знаем