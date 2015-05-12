Создать макет сайта по образцу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок243 просмотра

Необходимо создать psd файл

В качестве описания задания прилагаю подробное ТЗ и psd файл с наполовину сырым макетом.

Сроки - 2-3дня

Оплата - договорная

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

OnlineLabel
Владислав 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
3 дня
все нормально
Нормально

Заявки фрилансеров

OnlineLabel
Владислав 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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