Дизайн шапки для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок221 просмотр

Разработать дизайн шапки для блога dcpmama.ru, используя исходный материал (логотип и название) и сохранив имеющуюся цветовую гамму. Логотип в прикрепленном файле.

10 лет назад
dcpmama
Галина 
62 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$25
3 дня
Работать с Василием понравилось! Дисциплинированный, организованный и самое главное - ТАЛАНТЛИВЫЙ! Художественный вкус налицо. Чутко прислушивается к пожеланиям заказчика и реализует в видении художника. Рекомендую без сомнений!
Очень доволен сотрудничеством с Галиной, все как полагается, приятно в общении), чоткое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн мобильной версии сайта

    Необходимо сделать дизайн мобильной версии блога: http://andreyspektor.com/ Требование, расширение 360. Желательно браться за проект, если есть реальный опыт и портфолио, то есть сможете привести сайты для которых вы делали мобильную версию, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простой дизайн сайта

    $15

    Здравствуйте! Ищем дизайнеров для отрисовки сайта на примере работающих сайтов. Это почти плагиат с возможностью поработать с дизайном и немного пофантазировать. Сайт должен быть простым, не нагруженным, красивым и ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для адаптива (плюсом занание иврита)

    Нужен дизайнер который может сделать адаптив пока трех страниц. Есть три страницы стандартного дизайна в PSD, две из них сверстаны: http://vicatto.com/shopx/ http://vicatto.com/shopx/product.html#ad-image-12 Нужно сделать версию для планшетов и мобильных Знание ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать макет сайта по образцу

    $20

    Необходимо создать psd файл В качестве описания задания прилагаю подробное ТЗ и psd файл с наполовину сырым макетом. Сроки - 2-3дня Оплата - договорная

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Нужно написать PSD для сайта тематика услуги по установке электросчетчиков - главная страница - контакты - о нас - как мы работаем - что мы предлагаем - отзывы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн магазина на opencart (по фирменному стилю)

    $70

    Товар - шторы и ткани, изделия из них (постельное белье, халаты, полотенца, и прочие). Нужно сделать дизайн магазина основанный на системе opencart. Причем изобретать особо ничего не надо, надо сделать ...

    Opencart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта - продажа бассейнов и оборудования

    $150

    Необходимо создать дизайн сайта каталога бассейнов Текущая версия сайта — http://tisrostov.ru/ морально устарела, продаж нет. Наш основной конкурент и ориентир по качеству сайта — http://www.epool.ru/ Нам нужно что-то подобное, только ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн интернет-магазина

    Нужно сделать редизайн интернет-магазина bivak.com.ua . Все функциональные элементы которые есть сейчас должны присутствовать в новом дизайне. Кроме главной нужно отрисовать основные страницы каталога (страница товара, категории). Указывайте стоимость и сроки PS: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходима доработка главной и карточки товара сайта

    $40

    1. Необходима доработка главной страницы сайта: - предусмотреть блок КП - предусмотреть все направления омпании (около 30 штук) - добавить иконки в текст, с целью улучшения восприятия информации ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад