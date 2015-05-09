Дизайн шапки для блога

Нужен дизайнер который может сделать адаптив пока трех страниц. Есть три страницы стандартного дизайна в PSD, две из них сверстаны: http://vicatto.com/shopx/ http://vicatto.com/shopx/product.html#ad-image-12 Нужно сделать версию для планшетов и мобильных Знание ...