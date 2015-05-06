Дизайн форума

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок219 просмотров

Нужен дизаин форума, полное ТЗ в Личке.

Если вы готовы взяться за копирование уже существующего форума(я картинки, вам надо будет просто перерисовать его и отдать мне в psd) обсуждается отдельно.

Бюджет можно увеличить.

Прошу тех кто ранее не рисовал форумы не писать и не оставлять заявки.

10 лет назад
lyutik
Артур 
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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