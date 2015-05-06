Дизайн форума

Нужен дизаин форума, полное ТЗ в Личке.

Если вы готовы взяться за копирование уже существующего форума(я картинки, вам надо будет просто перерисовать его и отдать мне в psd) обсуждается отдельно.

Бюджет можно увеличить.

Прошу тех кто ранее не рисовал форумы не писать и не оставлять заявки.