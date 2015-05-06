Добрый день. Имеется сайт 1utilizator.ru, выполнен на Джумле. Необходимо переделать на новый дизайн, дизайн на скрепке, главная страница и страница рездела. Около 10ка СЕО-статей, url на которые не должен измениться. Выполнение очень ...
Дизайн форума
Нужен дизаин форума, полное ТЗ в Личке.
Если вы готовы взяться за копирование уже существующего форума(я картинки, вам надо будет просто перерисовать его и отдать мне в psd) обсуждается отдельно.
Бюджет можно увеличить.
Прошу тех кто ранее не рисовал форумы не писать и не оставлять заявки.
Заявки фрилансеров
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