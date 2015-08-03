Лендинг кредитной тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки291 просмотр

Добрый день.

Задача - перерисовать элементы дизайна уже готовых лендингов для компоновки в один. На выходе нужен 1 psd макет.

Примеры отправляю в ЛК

10 лет назад
Ivanopulus
Иван 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dark_matter
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$110
4 дня
Прекрасное выполнение задания точно в срок
Иван отличный заказчик! Четкая постановка задачи и никаких задержек с оплатой. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

dark_matter
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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