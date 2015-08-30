Дизайн лендингов, интернет-магазинов.
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Отзывы заказчиков
$215
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа, продолжаем сотрудничать!
Ответный отзыв
Приятный во всех отношениях заказчик. Отличная коммуникация и постановка задачи. Рад продолжить сотрудничество!
$110
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничество состоялось
Ответный отзыв
Интересная задача и своевременная оплата! Рекомендую!
$122
10 баллов
9 лет назад
Приятно было поработать с Сергеем ответственный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Алексей отличный заказчик! Исчерпывающее ТЗ, оплата в полном объеме и без задержек. Рекомендую!
$100
8 баллов
10 лет назад
Сделал все хорошо, учел все комментарии, было несколько правок, очень лоялен.
Ответный отзыв
Хорошо поработали. Внятно поставлена задача и оплата без задержек. Рекомендую!
$100
10 баллов
10 лет назад
Все отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! В процессе работы не возникло никаких проблем. Буду рад новому сотрудничеству!
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