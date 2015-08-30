dark_matter

Сергей dark_matter

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн лендингов, интернет-магазинов.

Здравствуйте!

Цены на дизайн:

  • главная от 70 у.е.
  • внутренняя от 20 у.е.
Сроки:

5-7 рабочих дней.

График работы:

  • пн-пт с 9 до 19
  • сб-вс выходной
Оплата:

  • Webmoney
  • Яндекс.Деньги
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Отзывы заказчиков

DukeRam
Тамаз 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$215
10 баллов
7 лет назад
Заказ на 1 лэндинг
Отличная работа, продолжаем сотрудничать!
Приятный во всех отношениях заказчик. Отличная коммуникация и постановка задачи. Рад продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
Doro
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$110
10 баллов
9 лет назад
Разработать дизайн посадочной страницы
Сотрудничество состоялось
Интересная задача и своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
sekonsalt
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$122
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Приятно было поработать с Сергеем ответственный исполнитель, рекомендую!
Алексей отличный заказчик! Исчерпывающее ТЗ, оплата в полном объеме и без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
denisr235
Денис 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
8 баллов
10 лет назад
Дизайн Landing Page
Сделал все хорошо, учел все комментарии, было несколько правок, очень лоялен.
Хорошо поработали. Внятно поставлена задача и оплата без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anatolii_Ch
Анатолий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сайт адвоката
Все отлично. Рекомендую
Отличный заказчик! В процессе работы не возникло никаких проблем. Буду рад новому сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
19 отзывов
от $70
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