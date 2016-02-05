Разработать дизайн посадочной страницы

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Завершен21 заявка206 просмотров

Требуется сделать дизайн посадочной страницы и favicon.

Формат дизайна - PSD с адекватно сгруппированными и названными слоями.

Не нужно делать всякие свистелки и перделки, но в то же время все должно быть удобно и со вкусом.

На посадочной странице будут предлагаться услуги сдачи морских контейнеров в аренду под складские нужды.

Пример подобного сайта sklad-24.ru. Но дизайн на нем очень сильно хромает.

В разработанном дизайне должно быть сразу понятно чем мы занимаемся, видны фотографии склада, должно быть место для карты местонахождения, описание склада, место для размещения дополнительной информации.

10 лет назад
Doro
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dark_matter
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$110
4 дня
Сотрудничество состоялось
Интересная задача и своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dark_matter
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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