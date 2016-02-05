Разработать дизайн посадочной страницы

Требуется сделать дизайн посадочной страницы и favicon.

Формат дизайна - PSD с адекватно сгруппированными и названными слоями.

Не нужно делать всякие свистелки и перделки, но в то же время все должно быть удобно и со вкусом.

На посадочной странице будут предлагаться услуги сдачи морских контейнеров в аренду под складские нужды.

Пример подобного сайта sklad-24.ru. Но дизайн на нем очень сильно хромает.

В разработанном дизайне должно быть сразу понятно чем мы занимаемся, видны фотографии склада, должно быть место для карты местонахождения, описание склада, место для размещения дополнительной информации.